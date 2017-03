Mit Beckenbauer gespielt

Lange Zeit haben Sie ja noch als Verkäufer bei Sport Scheck gearbeitet.

Ja, 30 Jahre, als ich nicht mehr Profi war, von 1975 bis 2005. Aber sowas ist heute für einen ehemaligen Fußballprofi gar nicht mehr vorstellbar. Das ist eine ganz andere Zeit. Ich habe ja ab 1960 drei Jahre mit dem FC Bayern in der Oberliga gespielt und zwei Jahre lang in der Regionalliga, in der Aufstiegsrunde dann auch mit Franz Beckenbauer. Erst danach fing es an mit dem Profitum und der Bundesliga, dann ging es natürlich aufwärts.

1971 haben Sie den FC Bayern Richtung Sturm Graz verlassen.

Und der FC Bayern hat in den Siebzigern unter Trainer Udo Lattek mit Beckenbauer, Müller und Maier, die damals im besten Fußballalter waren, den großen Erfolg geerntet. Das Präsidium um Neudecker war damals entscheidend, sie haben gut ein- und verkauft und die wichtigen Spieler gehalten. Das Gerüst hat gestimmt, dazu hat man sich gut verstärkt. Das machen die Bayern heute noch so. Auch wenn sie jetzt natürlich viel mehr Geld ausgeben.

"Kenne keinen Spieler, der Vertrag ein Jahr früher aufgelöst hat"

Also haben die Verantwortlichen des FC Bayern den größten Anteil am Erfolg in den vergangenen Jahrzehnten?

Auf jeden Fall. Wie es schiefgehen kann, sieht man ja bei 1860. Sie hoffen, sie hoffen. Bis jetzt ist es aber nichts geworden. Fußball hat auch mit Glück zu tun. Aber die guten Leute erzwingen das Glück einfach, damals wie heute. Der Müller Gerd hat aus drei Chancen fünf Tore gemacht. So wie jetzt der Lewandowski.

Jetzt hört bald Philipp Lahm auf, der Kapitän - und Verteidiger, wie Sie.

Ich kenne keinen Spieler, der einen Vertrag ein Jahr früher aufgelöst hat. Ich weiß nicht, warum er das macht. In der Mannschaft muss etwas Neues nachwachsen. Dass Bayern den Hummels verpflichtet hat, finde ich gut. Und dass sie Thomas Müller behalten. Aber ob sie so einen guten Mann wie Lahm wieder finden? Aber Hoeneß und Rummenigge werden’s richten.