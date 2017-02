Bayern konzentriert auf DFB-Pokal Spaß gegen Hamburg - K.o.-Ernst gegen Schalke

Der HSV und die Bayern-Allergie

Natürlich hätte man es wissen können, dass Ancelottis Jubiläum mit einem XXL-Heimsieg enden musste. Denn der HSV hat eine krankhafte Bayern-Allergie entwickelt, zumindest in München. 0:8, 0:5, 0:8, 1:3, 2:9, 0:5, 0:6, 0:1 - acht Niederlagen am Stück. Es steht jetzt 45:3 für die Bayern. "Unerträglich" nannte der machtlose Torwart René Adler die 90 Spielminuten. "Das schmerzt", gestand Trainer Markus Gisdol. "Ein schlimmer Tag, ein ganz schlimmer Tag", stöhnte Sportdirektor Jens Todt: "Das war ein ganz herber Rückschlag."

Der Bundesliga-Dino steht wieder mal am Abgrund zur 2. Liga. "Das 0:8 spiegelt die Zwei-Klassen-Gesellschaft wider", bemerkte Adler. Bayern bot Weltklasse, der HSV Kreisklasse. Das Team trat auf, als wenn elf Mann an Fasching die blöde Idee hatten, sich vor 75 000 Zuschauern als Fußballprofis zu verkleiden und dann beim Umzug zu blamieren.

"In der Bundesliga ist es nicht so leicht, Tore zu schießen. Heute war es leicht", sagte Robert Lewandowski. Der Torgigant aus Polen schnürte einen Dreierpack. Kingsley Coman (2), Arturo Vidal, David Alaba und Robben beteiligten sich außerdem am Torreigen. "Wir wollten nach jedem Tor weitermachen mit dem Toreschießen", sagte Lewandowski. In der Torschützenliste liegt er nun mit 19 Treffern gleichauf mit dem Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang. Ein großes Duell!

Bayern voll konzentriert: nach Hamburg ist vor Schalke

Ob 8:0 oder 0:8 - viel Zeit zum Genießen (Bayern) beziehungsweise Schämen (HSV) bleibt jeweils nicht. Schon am Mittwoch geht es für beide Mannschaften darum, vielleicht am 27. Mai im Pokalfinale noch einmal aufeinanderzutreffen. "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin", skandierten die mitgereisten HSV-Fans trotzig in München. Das Traumziel ist auch für den HSV nur noch zwei Spiele entfernt.

"Wir werden uns einen Tag lang ärgern", kündigte Sportdirektor Todt an, um dann im Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach "wieder ein anderes Gesicht zu zeigen". Man vertraue weiter der 0:8-Truppe, sagte Todt. Auch im Abstiegskampf: "Genauso, wie jetzt vor einer Woche nicht alles ganz toll war und wir schon durch waren, ist jetzt alles in Schutt und Asche", verkündete der Sportdirektor.

Die Bayern können im dritten Titelwettbewerb ihre gerade begonnene Gala-Heimspiel-Serie fortsetzen. 5:1 gegen den FC Arsenal in der Champions League. 8:0 in der Bundesliga gegen den HSV. Und wie hoch darf es im DFB-Pokal gegen den FC Schalke sein? Ganz egal, antwortete Boss Rummenigge: "Das ist ein K.o.-Spiel, da gilt es weiterzukommen." Notfalls auch nach Verlängerung und Elfmeterschießen.