Die Schutzmaßnahmen für den Münchner Christkindlmarkt in der Fußgängerzone sind laut Polizei bereits auf einem sehr hohen Niveau. Eine weitere Verschärfung sei derzeit nicht notwendig, wie ein Sprecher der Polizei München mitteilte. Ohnehin wurden am Freitag am Marienplatz und Viktualienmarkt neue Eisenabsperrungen aufgestellt, die die Zufahrt auf das Gelände erschweren.

In Potsdam hatte am Freitag ein Lieferdienst ein Paket in einer Apotheke nahe dem dortigen Weihnachtsmarkt abgegeben. In dem Paket waren hunderte Nägel und ein sogenannter Polenböller. Einen Zünder fand die Polizei bislang nicht. Die Sendung wird derzeit untersucht.