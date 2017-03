"Die finanziellen Verhältnisse in der Liga waren in den Jahren, als wir Zweiter oder Vierter geworden sind, nicht so sehr anders. Ich glaube nicht, dass es nur an Bayern München liegt, dass es bei uns so gut läuft", führte der Verteidiger weiter aus. "Wenn wir nach 25 Spieltagen 13 Punkte Vorsprung haben, heißt das, dass sich auch andere gut gestellte Klubs wie Schalke oder Wolfsburg nicht so aufgestellt haben, dass sie konstant gewinnen."

"Habe meine Karriere ausgereizt"

Seine natürlichen Nachfolger in einer Führungsrolle beim FC Bayern sieht er in den beiden Nationalspielern Thomas Müller und Manuel Neuer. Vom gezielten Zukaufen von sogenannten Führungsspielern hält Lahm nichts: "Einen Spieler zu holen und zu sagen, der trägt jetzt diese Elf und hält alles zusammen, das funktioniert nicht. Mit dem Verein groß zu werden, an ihm und mit ihm zu wachsen, das ist das Wichtigste."

Er selbst habe das Gefühl, "seine Karriere ausgereizt" zu haben. "Ich kann viele Situationen auf dem Feld jetzt noch lösen, aber schon nicht mehr in der Regelmäßigkeit, wie ich das früher getan habe."

