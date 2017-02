Mit einigem Abstand versuchte Philipp Lahm dann am Mittwochabend Druck vom Kessel zu nehmen und veröffentlichte in den sozialen Medien einen Offenen Brief, in dem er noch einmal dezidiert die Gründe für seine Entscheidung offenlegte.

Er will sich offensichtlich ein Hintertürchen offen halten...

Er erklärte, es stehe außer Frage, "dass ich mir eine anderweitige Aufgabe beim FCB nach wie vor sehr gut vorstellen kann." Auch die Vereinsspitze hatte betont, Lahm wäre immer noch eine Alternative für einen Job beim FC Bayern.

"Wie schon bei meinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft, vertraue ich ganz auf mein Gefühl", schreibt der 33-Jährige bei Twitter und Facebook. Und: "Als Kapitän ist es für mich sehr wichtig, in jedem Training und jedem Spiel Top-Leistung abzurufen. Ich weiß für mich, dass ich das über die aktuelle Saison hinaus keine weitere Spielzeit lang leisten kann."

Lesen Sie hier: FC Bayern im Pokal-Viertelfinale gegen Schalke

Er wolle nach dieser Saison erst einmal etwas Abstand gewinnen, die lange Zeit im Fußball reflektieren und sich in Ruhe Gedanken machen, "wo und in welcher Form ich meine gesammelte Erfahrung erweitern und einbringen kann". Einen sofortigen Wechsel in die Managementebene kann sich Lahm aktuell also nicht vorstellen.

Große Ziele hat der Bayern-Kapitän allerdings noch immer - und will seine Zeit beim deutschen Rekordmeister erfolgreich abschließen: "Im Pokal stehen wir seit Dienstag im Viertelfinale, in der Bundesliga möchten wir den 5. Meistertitel in Folge holen und kommende Woche steht mit Arsenal im Champions League Achtelfinale ein echter Gradmesser bevor. Große Ziele und Herausforderungen, deshalb #packmas!"