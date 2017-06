Bayern im Länderspiel-Einsatz Kimmich, Süle und Rudy: Die DFB-Prüfung

Ab dem Testländerspiel am Dienstag in Kopenhagen gegen Dänemark (20.45 Uhr, ZDF live), dem WM-Qualifikationsspiel kommenden Samstag in Nürnberg gegen San Marino und dem Confed-Cup (ab 17. Juni) beim WM-2018-Gastgeber Russland kann sich Kimmich wieder im DFB-Trikot empfehlen – und als Rechtsverteidiger auch für die Bayern unentbehrlich machen. Sein Vertrag läuft bis 2020. Gerüchte um Exit-Gedanken wurden vom Verein energisch dementiert. "Es ist nicht nur vorstellbar, sondern auch mein Ziel, länger bei Bayern zu bleiben", sagte Kimmich, "unter der Prämisse, dass ich spiele." Bei Löw darf er.

Für die Confed-Cup-Fahrer gibt es erstmal Urlaub

Dort soll er in den nächsten Wochen ein Anführer sein. Neben seinen künftigen Teamkollegen Sebastian Rudy (27), der im Mittelfeld eingeplant ist und mit 14 Einsätzen nur ein Länderspiel mehr als Kimmich hat. Rudy wechselt zum 1. Juli ablösefrei nach München, gemeinsam mit Niklas Süle (21), dem Innenverteidiger, für den die Bayern 20 Millionen Euro Ablöse nach Hoffenheim überwiesen.

In Abwesenheit der geschonten Weltmeister Hummels und Jérôme Boateng dürfte Süle an der Seite von Antonio Rüdiger, Matthias Ginter oder Shkodran Mustafi zum Einsatz kommen. Eine echte Prüfung – und Vorbereitung auf den Konkurrenzkampf bei Bayern. Dort sind Rudy und Süle erst einmal 1B-Lösungen.

Dass die Confed-Cup-Fahrer nicht zum Trainingsauftakt am 1. Juli, sondern erst nach drei Wochen Urlaub an der Säbener Straße wieder einsteigen? Kein Problem, so Rudy. "Mein Ziel ist es, innerhalb der ersten zwölf Monate zu zeigen, dass ich ein wertvoller Spieler für Bayern sein kann. Und nicht in den ersten sechs Wochen."

