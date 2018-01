"Das ist jetzt ein wichtiger Moment"

"Zenit hat stark und mit Stolz gegen ZSKA gespielt, sie wollten den Sieg", schilderte Djordjevic seine Eindrücke: "Sie haben in Kuric und Karassew zwei unglaubliche Schützen, überhaupt haben ihre Guards in der Offensive großes Talent." Nach zwei Siegen in zwei Spielen kommt Zenit nun als Tabellenführer von Bayerns Top16-Gruppe nach München. "Das ist jetzt ein wichtiger Moment und ein wichtiges Spiel für uns, eines der entscheidenden in unserer Gruppe", weiß Djordjevic, dessen Team der überraschenden Auftaktniederlage in Turin einen Heimsieg gegen Vilnius folgen ließ.