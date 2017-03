Jochen Schweizer Arena Ilse Aigner im Aufwind: Flug im Windkanal

Taufkirchen - Am Mittwoch hat Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) erheblichen Aufwind erlebt. In der neuen Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen bei München stieg sie in den Windkanal und schwebte wie schwerelos in die Höhe. "So beginnt der Tag gut, man hat Auftrieb", sagte die Ministerin anschließend mit einem Schmunzeln. Mit Spezialanzug und Helm trotzte sie am Weltfrauentag Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern. "Wenn Sie sinken wollen, müssen Sie sich klein machen. Wenn Sie steigen wollen, groß", instruierte Ex-Stuntman Jochen Schweizer die Politikerin.