AZ: Herr Hamann, die K.o.-Phase der Champions League beginnt, die heiße, entscheidende Zeit für die europäischen Top-Klubs. Provokant gefragt: Welcher der fünf Premier-League-Klubs holt im Mai den Henkelpott?

DIDI HAMANN: Manchester City hat sicher die besten Chancen, aber in meinen Augen käme ein Triumph in der Champions League für die Mannschaft von Pep Guardiola noch ein, zwei Jahre zu früh. Da fehlt noch etwas die Reife und Erfahrung in diesen speziellen Drucksituationen in einem Halbfinale, da sind andere cleverer, haben das bessere Game-Management. In der letzten Saison ist City bereits im Achtelfinale am AS Monaco gescheitert. Aber dass fünf Vereine aus der Premier League in die K.o.-Phase kommen, durfte man erwarten.