Bayern-Gegner Wolfsburg Jonker über Gomez: "Einer der besten Stürmer der Welt"

Mario Gomez trifft, wie er will, seit Sie in Wolfsburg sind. Er hat schon 15 Saisontore auf dem Konto. Ist er Ihr wichtigster Trumpf im Abstiegskampf?

Von mir aus hätte Mario gern schon vorher treffen können (lacht). Ich kenne ihn aus meiner Zeit bei Bayern, er ist für mich einer der besten Mittelstürmer der Welt. Er kann mit rechts und links schießen, gut köpfen. Aber man muss ihn in den Strafraum bekommen, da ist er gefährlich.

Zuletzt gab es Gerüchte, der FC Bayern könnte Gomez zurück nach München holen.

Jeder Verein braucht Spieler, die konstant Tore schießen. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass Mario für jeden Verein der Welt interessant ist – auch für die Bayern.

Sind Sie überzeugt, dass Sie Gomez im Sommer halten können?

Das müssen Sie Olaf Rebbe fragen (VfL-Sportdirektor, Anm. d.Red.). Ich würde ihn natürlich gern behalten.

Von 2009 bis 2011 waren Sie Co-Trainer beim FC Bayern, zum Ende der Saison 2010/2011 sogar für einige Partien Chefcoach nach der Entlassung Louis van Gaals. Was bedeutet Ihnen die Münchner Zeit im Rückblick?

Es war eine sehr gute Zeit für mich bei Bayern. Gemeinsam mit van Gaal, der sich übrigens auch sehr wohlgefühlt hat im Verein und in der Stadt, sind wir damals Meister geworden, Pokalsieger, haben auch den Supercup gewonnen. Leider haben wir das Champions-League-Finale 2010 verloren. Aber es hat mir immer viel Spaß gemacht, ich habe noch heute einen guten Draht zum Vorstand, zu einigen Mitarbeitern und Spielern.

Eine Ihrer großen Entdeckungen damals war Thomas Müller.

Hermann Gerland hatte ihn für den Profibereich vorgeschlagen, Sie und van Gaal waren schnell überzeugt. Innerhalb von wenigen Wochen war uns klar, dass Thomas ein sehr intelligenter Spieler ist. Er hatte ein überdurchschnittlich schnelles Auge für das Spiel. Das war seine große Qualität. Und dann hat er diese Karriere gestartet. Überrascht es Sie, dass er bei den Bayern aktuell kein Stammspieler ist? Von mir aus darf er sofort in Wolfsburg unterschreiben, wenn er will (lacht). Ich habe immer ganz großes Vertrauen in Thomas Müller gehabt. Ich würde mich freuen, wenn er ab nächster Woche wieder ganz viele Tore schießt. Aber nicht am Samstag.

Mehr zum Thema: Hoeneß - "Ein Titel ist auf Dauer ein bisschen wenig"