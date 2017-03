Bereits für das Viertelfinale qualifiziert haben sich der FC Bayern München, der FC Barcelona, Borussia Dortmund, Juventus Turin, Leicester City sowie Real Madrid. Die letzten Achtelfinals finden am Mittwochabend statt. Hier entscheidet sich das Weiterkommen zwischen Atlético Madrid und Bayer Leverkusen sowie dem AS Monaco und Manchester City. Die Viertelfinals finden am 11., 12., 18. und 19. April statt, das Finale wird am 3. Juni im National Stadium of Wales in Cardiff ausgetragen.