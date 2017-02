Bayern-Gegner FC Arsenal Özil, Mustafi und Co.: The German Gunners

Der Trainer

Arsène Wenger, 67, in Straßburg geboren, spricht fließend Deutsch. Der Elsässer wurde schon mehrmals mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, Mitte der Neunziger wäre er beinahe nach München gewechselt. "Franz Beckenbauer und ich fuhren nach Nizza und diskutierten mit ihm, und alles war klar", verriet Uli Hoeneß einst der Zeitung Sun: "Doch dann entschied er sich am Ende des Tages doch, nach Japan zu wechseln."

Seit 1996 ist Wenger nun Chefcoach beim FC Arsenal, aber nie stand er so heftig in der Kritik wie jetzt. Nach 13 Jahren ohne Meisterschaft wird bei Arsenal über einen neuen Trainer nachgedacht. Zwei der Kandidaten kommen - na klar - aus Deutschland: Thomas Tuchel (Borussia Dortmund) und Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig).

Die deutschsprachigen Spieler

Im aktuellen Kader stehen drei German Gunners: Mesut Özil, Per Mertesacker und Shkodran Mustafi. Der Schweizer Granit Xhaka, der im Sommer aus Mönchengladbach kam, spricht ebenfalls Deutsch. Während Weltmeister Mertesacker, der von den Arsenal-Fans liebevoll mit dem Song "We have a big fucking German" besungen wird, nach einer Knieverletzung für die Bayern-Spiele ausfällt, werden Özil und Mustafi in der Startelf erwartet. Seiner Topform ist aktuell Innenverteidiger Mustafi näher. "Wenn wir abrufen, was wir können, dann können wir auch die Bayern schlagen", sagte er bei Sky.

Özil schwächelt im Jahr 2017 bislang. "Es wird Zeit, dass Mesut mal wieder ein Tor macht", sagt Wenger. Und: "Er braucht einen großen Moment, um sein Selbstvertrauen wiederzufinden." Seit mehr als zwei Monaten hat Özil, der mit einer Vertragsverlängerung zögert, keinen Treffer erzielt.

Die Ex-Stars

Jens Lehmann stand von 2003 bis 2008 und nochmal für knapp vier Monate im Jahr 2011 bei Arsenal im Tor, wurde Meister und Pokalsieger. Lukas Podolskis Engagement (2012 bis 2015) war weniger erfolgreich, ebenso das von Serge Gnabry, der in fünf Jahren nie den Durchbruch schaffte. Auch Stefan Malz und Thomas Eisfeld spielten einst für Arsenal.