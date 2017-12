Dortmund wirkt wieder gefestigter

Im Cup-Wettbewerb wurden zwei der vergangenen drei Aufeinandertreffen zwischen dem 18-maligen Pokalsieger aus München und dem viermaligen Champion Borussia erst im Elfmeterschießen entschieden. "Es sind einfach geile Spiele, große Spiele", sinnierte der ehemalige Dortmunder Mats Hummels. "Von der Anspannung, von der Bedeutung ist es das größte Spiel in Deutschland."

Das siebte Duell im DFB-Pokal im siebten Jahr in Folge könnte spannender werden, als es noch vor Kurzem den Anschein hatte. Da eilten die Bayern fast rauschhaft von Erfolg zu Erfolg, während Dortmund verzweifelt nach dem Ausweg aus der Krise suchte.

Nun aber wirkt der BVB in den ersten zehn Tagen unter Stöger gefestigter und die Münchner scheinen den Belastungen der zurückliegenden Monate Tribut zollen zu müssen. Heynckes aber ist überzeugt, dass die Kräfte noch reichen werden. "Wir sind gut drauf, wir sind zuversichtlich", sagte er.

Sorge um Aubameyang ein Bluff?

Zudem sei, zitierte Heynckes seinen Co-Trainer Hermann Gerland, "das Schönste neben dem Champions-League-Endspiel das Pokalfinale. Das ist ein großer Anreiz." Und am 19. Mai will der FC Bayern nach einem Jahr Unterbrechung unbedingt wieder in Berlin dabei sein.

Personell stellt sich auf Dortmunder Seite noch eine maßgebliche Frage. Spielt Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang oder nicht? Der Gabuner laboriert an muskulären Problemen. "Es ist nicht sicher", sagte Stöger, der auf einen Ausfall auch mit einer taktischen Umstellung reagieren könnte. Heynckes hält das eher für einen Bluff: "Ich gehe davon aus, dass er dabei sein wird. Er ist ein klasse Spieler."

Hoffnungen, dass Dortmund-Schreck Arjen Robben nach seiner Entzündung am Ischiasnerv ein vorweihnachtliches Comeback feiern könnte, erteilte der 72-Jährige eine Absage. "Er ist zwar fast beschwerdefrei, aber hat nur einmal mit der Mannschaft trainiert. Es wäre nicht zu verstehen, wenn ich ihn mit ins Aufgebot nehmen würde", sagte Heynckes: "Von Anfang an hätte er sowieso nicht mitgewirkt, und soll man für 20 Minuten ein Risiko eingehen, dass er sich wieder verletzt?"

Der Österreicher Stöger, der am Dienstag einen ebenso gelösten Eindruck wie Heynckes machte, hat gegen die Bayern noch nie gewonnen. Als Dortmunder Coach nahm er aber an Bord des BVB-Sonderfluges auch die Erinnerungen an die letzten beide Pokalduelle in der bayerischen Landeshauptstadt mit.

Im Frühjahr siegten die Schwarz-Gelben mit 3:2 im Halbfinale und holten anschließend den Cup, 2015 war Dortmund ebenfalls in der Vorschlussrunde in München erfolgreich.

Dass Stöger und seine Elf sich einen Tag nach dem 108. Geburtstag des BVB etwas ausrechnen, mag auch mit den scheinbar nachlassenden Leichtigkeit der Bayern zu tun haben. "Sie wirken nicht mehr ganz so souverän", sagte Stöger, schob aber nach: "Diese Aufgabe vor Weihnachten wird sie richtig stark machen. FC Bayern und Schwächen, das passt in einem Satz irgendwie nicht zusammen."

Auch Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte bereits vollmundig angekündigt: "Das wird der letzte schwere Gang, wir wollen alle Kräfte mobilisieren für ein wunderbares Weihnachtsfest und den BVB raushauen."

Besinnlich und eher gesetzt soll nur die Danksagung an die Fans nach dem Spiel werden. Davor möchten 75.000 Zuschauer im Stadion und Millionen vor den Fernsehern ein Feuerwerk erleben. "Alles ist möglich. Es gibt keinen eindeutigen Favoriten", sagte Heynckes.

