Euphorie beim FCBB also. Und bei Bamberg? Große Verzweiflung, drohen sie doch die Teilnahme an den Play-offs zu verpassen. Es war das dritte Spiel zwischen dem FCBB und Bamberg in dieser Saison – dreimal siegten die Münchner: zweimal in der Liga, einmal im Pokal. Am Ende war es dann doch eine klare Angelegenheit für die Bayern – und zudem der 16. FCBB-Sieg in Folge. Der 17. könnte am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen BG Göttingen im Audi-Dome folgen.