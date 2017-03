Vikersund - Stefan Kraft bekam das Lachen nach seinem Weltrekord-Flug auf dem Monsterbakken in Vikersund gar nicht mehr aus dem Gesicht. Mit seiner Bestmarke von 253,5 Metern stieß der Doppel-Weltmeister aus Österreich am Samstag noch einmal in eine neue Dimension vor und krönte seine bisher überragende Saison. "Das ist unglaublich, einfach Wahnsinn. Es war Adrenalin pur, alles hat zusammengepasst. Ab 200 Meter habe ich gewusst, dass es Weltrekord wird, und nur noch gedacht: Steh' den Sprung, bitte flieg' nicht hin", berichtete Kraft über den magischen Moment.