Dazu eine Rückschau. Am 8. Oktober 2015 startete Brasilien noch unter Dunga mit einem 0:2 in Chile in die WM-Qualifikation. Die bislang einzige Eliminatorias-Niederlage der nach zuletzt acht Siegen in Folge unter dem schon als Wundercoach gefeierten Tite längst für Russland qualifizierten Südamerikaner. Anders als die Gauchos, denen sogar die Zuschauerrolle droht.