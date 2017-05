Bereits 13 Verdächtige festgesetzt Ermittlungen zum Anschlag von Manchester kommen voran

Nach dem Terroranschlag in Manchester hat die britische Polizei am Morgen zwei weitere Verdächtige festgenommen. Damit wurden im Zusammenhang mit dem Anschlag, bei dem am Montag 22 Besucher eines Konzerts getötet wurden, bereits 13 Verdächtige festgesetzt.