Heynckes reagiert verwundert

Der 72-jährige Rheinländer reagierte kaum 24 Stunden später in seiner Heimat irritiert über die Aussagen von Hoeneß. Der FC Bayern hatte gerade das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend 1:2 in Gladbach verloren. Jenem Klub also, für den Heynckes einst zwölf Jahre selber spielte.