Doch statt Coolness strahlte der Italiener vor dem Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (18:30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker), in dem der FC Bayern vorzeitig und zum 27. Mal deutscher Meister werden kann, Kälte aus. Ja, er verstehe die Kritik, betonte Ancelotti, doch sein leerer Blick ließ ebenso anderes vermuten wie der ständige Griff zum Mikrofon, an dem er sich wie an einem Rettungsring festzuklammern schien.