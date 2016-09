Und so zog sich der neue Bayern-Trainer Carlo Ancelotti am Wochenende zurück - und nahm sich die Zeit, um einen Crashkurs vor dem TV-Gerät durchzuziehen.

Der 57-jährige Italiener schaute sich nach dem eigenen 2:0-Erfolg am Freitagabend beim FC Schalke 04 am Samstag nacheinander die Partien der Titelkonkurrenten Bayer Leverkusen (3:1 gegen den Hamburger SV) und Borussia Dortmund (0:1 in Leipzig) an.