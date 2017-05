Dass in den letzten Wochen immer wieder die Überalterung des Bayern-Kaders thematisiert wird, nervt den Bayern-Boss. "Die Medien machen ein Theater, wie wenn wir ein Altersheim hätten. Jedes Mal, wenn der Ribéry nach 70 Minuten raus muss, ruft er mich am Abend an und sagt: 'Jetzt habe ich genug, ich gehe!' Wir haben eine Mannschaft, die ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber für mich gibt's keine alten oder jungen Mannschaften, sondern nur gute und schlechte. Schauen Sie sich mal die Abwehr von Juventus Turin an, da ist keiner unter 33. Und die werden wahr­scheinlich, so wie ich das sehe, Champions-League-Sieger dieses Jahr, die werden Real schlagen."

"Dann drücken 300 Millionen Chinesen auf ihr iPhone"

Das Problem für die jungen Spieler im Hintergrund sei, "dass sie im Moment keine Chance bekommen". Es müsse dem Klub gelingen, Talente heranwachsen zu lassen, "die rechtzeitig die Chance kriegen und an dem Tag da sind, wenn die anderen aufhören". Das sei "die Kunst".

Zu Red-Bull-Eigner Dietrich Mateschitz, dem Besitzer des nächsten Bayern-Gegners RB Leipzig, habe er gesagt: "Wenn Sie jetzt auch noch ältere Spieler verpflichten, werden Sie ein ganz ernstzunehmender Gegner für uns."

Auch zu den Auswüchsen auf dem chinesischen Fußballmarkt hat Uli Hoeneß eine klare Meinung - und eine Idee: "Irgendwann wird ein chinesischer Spieler beim FC Bayern spielen. Und wenn dieser Chinese bei uns spielt, wird der eine irre Nachfrage erzielen. Wenn wir am Samstag dann wahrscheinlich um zwei Uhr spielen, damit in Shanghai oder Peking in Primetime live übertragen werden kann, dann drücken 300 Millionen Chinesen auf ihr iPhone und zahlen je einen Euro, dann können Sie sich etwa vorstellen, wo es hingeht."

Mehr zum Thema: Hamann - "Korsett bricht immer mehr weg"