Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern gab sich Präsident Uli Hoeneß skeptisch, was eine Verpflichtung des Stürmers betrifft: "Ich denke, dass das auch eine Sache der Ablösesumme sein wird. Und da ist man, wie ich höre, derzeit meilenweit auseinander. So wie sich das im Moment darstellt, wird sich das ziemlich zerschlagen", so Hoeneß am Freitagabend.