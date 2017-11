"Ums Prestige"

Auch deshalb ist das Duell für Rummenigge und die Bayern so wichtig. Es gehe gegen Paris "ums Prestige", so Rummenigges Appell: "Unsere Spieler sind sehr motiviert zu zeigen, dass das 0:3 im Hinspiel ein Ausrutscher war. Wir wollen als erste Mannschaft in dieser Saison das Team aus Paris schlagen, es hat bisher weder in der Meisterschaft noch in der Champions League ein Spiel verloren. Ob uns das gelingt – darauf wird ganz Europa blicken."