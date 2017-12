Bayern benötigt ein 4:0 FCB gegen PSG: Fünf Gründe fürs Wunder

München - Die Uefa verzichtet in der Champions League noch auf den Videobeweis. Auf europäischer Bühne hätte der Treffer von Robert Lewandowski gezählt, es wäre das 2:0 gewesen gegen Hannover, die frühe Vorentscheidung. Doch Bayerns Torjäger stand eine Fußspitze im Abseits, wie die Lupe der Videoassistenten in Köln aufgedeckt hatte. So kamen die Niedersachsen zum Ausgleich und forderten die Heynckes-Truppe doch mehr als gedacht. Gut so. Denn im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Paris St. Germain am Dienstag in der Allianz Arena (20:45 Uhr, Sky & AZ-Liveticker) wird der Widerstand noch größer sein.