Qualvoller Flammen-Tod Auto fängt nach Auffahrunfall Feuer: Fahrer stirbt

Nabburg - Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, prallte der Mann mit seinem Wagen mit großer Wucht in das Heck eines Lastwagens. Anschließend schleuderte das Auto auf den Standstreifen und geriet dort in Brand. Der Fahrer war im Wagen eingeklemmt und konnte nicht rechtzeitig befreit werden. Er starb in den Flammen.