Hangar-Party in Taufkirchen Münchner Promis feiern 20 Jahre "Helicopter Travel Munich"

In 20 Jahren Firmengeschichte hat "HTM Helicopter Travel Munich" schon so manchen Promi von A nach B geflogen - viele von ihnen kamen am Samstagabend deshalb zur großen Geburtstagsparty in Taufkirchen.