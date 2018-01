Aber als erfahrener Coach bei "The Voice of Germany" weiß Samu Haber auch, dass eine tolle Melodie, ein guter Hook, eine super Stimme noch keinen Hit machen. Auch der Text muss uns berühren. In "Heartbreak century" geht es z. B. darum, dass in Zeiten von Facebook, Instagram und Tinder die Menschen ständig damit beschäftigt sind, einem neuen Traum hinterher zu jagen. Dem noch cooleren Job, Urlaubsziel oder Partner ("Oh, will you stay with me. Or chase another dream. In this heartbreak century").