Aus Iran, Irak und Afghanistan 21 Flüchtlinge auf Bundesstraße in Bayern ausgesetzt

Auswirkungen auf Umwelt groß Mit bloßem Augen kaum erkennbar: Mikroplastik im Abwasser

Jährlich produzieren Hersteller tonnenweise Mikroplastik, das in unser Abwasser gelangt. In der Regel wird es in den Kläranlagen herausgefiltert. Doch es gibt Ausnahmen - und die stellen die Abwasserindustrie vor große Herausforderungen.