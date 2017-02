Bayerische Trendsetter Reggie Redding: "Wir wollen den Pokal gewinnen"

Dort kommt es am Samstag in der Hauptstadt im Halbfinale zum Wiedersehen mit Berlin, am Sonntag stünde das Finale an. "Alba ist ein stolzes Team. Sie werden daran arbeiten, dass das Spiel ein anderes wird", sagt Redding. Vor dem Turnier muss der FCBB seine Siegesserie aber noch am Dienstagabend (20.30 Uhr) gegen Göttingen verteidigen. "Diese Spiele müssen wir sehr ernst nehmen", sagte Chefcoach Sasa Djordjevic: "Wir dürfen jetzt nicht aufhören, uns so positiv weiterzuentwickeln wie in den vergangenen Wochen." Klingt fast ein wenig nach Hoeneß’ Lieblingssatz.