Schon zehn Tage vorher herrschte in der Hauptstadt der Bundesrepublik gemütlich-bayerisches Flair. Am Mittwochabend fand in Berlin der Auftakt des Münchner Oktoberfestes statt. In der Bayerischen Landesvertretung zapfte Ilse Aigner (CSU) das erste Bierfass an. Unter den rund 600 Besuchern waren unter anderem auch Volker Kauder (CDU) und Alexander Dobrindt (CSU) zu Gast.