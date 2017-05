Zur leidigen Überraschung des jungen Glücks sorgt "Roccos" Familie ausgerechnet jetzt für gewaltige Unruhe und durchkreuzt mit Papa "Silvio" die Hochzeitspläne durch seine eigenwilligen italienischen Geschäftsstrategien: "Rocco" ist angeblich einer Italienerin versprochen! "Maria" findet sich in einem Chaos aus Gefühlen und Gefahren wieder, sie weiß nicht mehr, wem sie was glauben soll. Ein schockierender Leichenfund schreckt das idyllische Städtchen und seine Bürger auf. Die Polizeikollegen und "Maria" ermitteln in verschiedene Richtungen – aber "Maria" scheint schließlich alleine die heiße Spur zu finden. Papa "Jürgen" ist jedoch nicht sonderlich an ihren Ergebnissen interessiert... Als der rachsüchtige Bruder des Toten aus Süditalien im Ort auftaucht, ist "Maria" in höchster Gefahr: Die Polizistin muss nicht nur ihre Familienangelegenheiten in Ordnung bringen, sondern auch in der Gemeinde gründlich aufräumen…