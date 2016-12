Bayerische Gesundheitsministerin Huml spricht sich für Landarztquote aus

Er begründete dies unter anderem damit, dass heute mehr als zwei Drittel der angehenden Ärzte weiblich seien. Frauen hätten ein viel klareres Verständnis von Arbeitszeiten und ließen sich weniger ausbeuten als ihre männlichen Kollegen. Die Ausgestaltung der geplanten bayerischen Landarztquote wird nach den Worten Humls gegenwärtig vom Gesundheits- und vom Wissenschaftsministerium abgestimmt.

"Mein Ziel ist, dass sich die Menschen auch in Zukunft an ihren Hausarzt vor Ort wenden können", sagte die CSU-Politikerin. Sie verwies unter anderem auf die neue medizinische Fakultät an der Uni Augsburg, an der 250 zusätzliche Studienplätze entstehen. In die Stärkung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum habe Bayern bisher rund 27 Millionen Euro investiert, fügte Huml hinzu.