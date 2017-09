In Bayern, wo allgemeinhin die Welt noch als in Ordnung angesehen wird, kümmert sich CSU-Größe und Ministerpräsident Horst Seehofer (68) um die wirklich wichtigen Angelegenheiten dieses weiß-blau karierten Mikrokosmos'. Welche das sind? Flüchtlingskrise etwa? Mietpreisbremse? Fremdenfeindlichkeit? Die Antwort auf all diese Vorschläge scheint ein bajuwarisch geschmettertes "Schmarrn!" Herr Seehofer findet es angesichts der fünften Jahreszeit im Freistaat viel wichtiger, dass endlich auch der Begriff "Wiesn" in den Duden kommt. Ansonsten, so die wohl nicht ganz ernstgemeinte Drohung, würde er sich selbst darum kümmern, berichtet die Süddeutsche Zeitung. (Das Buch "Vollhorst - Der Erfolgstyp in Politik, Kultur und Gesellschaft" von Komiker Bruno Jonas gibt es hier zu kaufen)