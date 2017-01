Bayerische Bilanz 2016 weniger Flüchtlinge, weniger Schleuser

Denn auch die Zahl der Menschen-Schmuggler ging offenbar zurück: Wurden 2015 noch mehr als 700 mutmaßliche Schleuser festgenommen, so waren es im vergangenen Jahr nur noch etwa 280.

Knapp 5.000 Gesuchte festgenommen

Die meisten Neuankömmlinge stammten aus Syrien, Afghanistan, Irak, Nigeria und Somalia. Knapp 9.600 Menschen wurde die Einreise verweigert, weil sie in Deutschland keinen Asylantrag stellen, sondern nur durchreisen wollten sowie keine gültigen Reisedokumente oder kein Visum vorlegen konnten.

Bei den Kontrollen seien rund 4.800 Gesuchte gefasst worden, so die Ermittler. Bei einigen habe es sich um Straftäter gehandelt, nach denen per Haftbefehl gefahndet wurde.

Habe sich der Verdacht auf einen islamistischen Zusammenhang ergeben, seien die Staatsschutzbehörden eingeschaltet worden, sagte Bundespolizei-Sprecher Rainer Scharf. Dabei habe es sich jedoch um "Einzelfälle" gehandelt.

Zu den häufigen Staus durch die Grenzkontrollen sagte der Vize-Chef der Bundespolizeiinspektion, Ludger Otto, es gebe natürlich Einschränkungen. Aber: "Wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten, um die Beeinträchtigungen des Verkehrs so gering wie möglich zu halten."

Familiennachzug - Das sind die Fakten

Rechtspopulisten behaupten gerne, jedem anerkannten Flüchtling würden vier bis fünf Familienmitglieder nach Deutschland folgen. Das ist falsch, wie aktuelle Zahlen belegen: Angehörigen in Syrien und dem Irak sind im vergangenen Jahr insgesamt 73.000 Visa ausgestellt worden. Aus der Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine Grünen-Anfrage geht hervor, dass 39.605 der Menschen, die ein Visum erhielten, aus Syrien stammten. 13.000 dieser Dokumente wurden in Istanbul erteilt, 9.000 in der deutschen Auslandsvertretung in Beirut. Nun gebe es "Fakten statt Hetze", sagte der Grüne Özcan Mutlu dem "Spiegel".