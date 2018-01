Hier wird’s staubig: Die Großbaustellen des Jahres

Baustellen? Ja, die kennt der Münchner gut – sehr gut sogar. Wenn wir nur mal kurz überlegen: die U-Bahnstation am Sendlinger Tor, die Baugruben für die zweite Stammstrecke und – ach ja – die neue Kinderklinik in Schwabing, an der wird auch schon tüchtig gewerkelt.