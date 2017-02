Bausback shoppt für 353 Euro Hinter Gittern gefertigt: Design-Tasche aus Stadelheim

Am Ende hat Bausback so Waren im Wert von 353 Euro beisammen, klickt auf "Bestellen" – und hat damit nicht nur ein paar schöne Dinge gekauft, sondern auch das System gestärkt, in dem Häftlinge in Bayerns Gefängnissen als Schlosser, Schneider oder in der Holzwerkstatt Produkte herstellen und sich dadurch etwas Geld verdienen – und Wertschätzung.