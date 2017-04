BAUHAUS eröffnet Fachzentrum an der Heidemannstraße Neues Leben im alten Ausbesserungswerk der Bahn

Beim Blick in die Höhe kann man cih eine Vorstellung von den Ausmaßen machen, die für die Reparatur der Lokomotiven benötigt wurden. Dass diese Ausmaße auch in der Fläche notwendig waren, ermöglicht dem Unternehmen heute das Drive In, eine eigene Zufahrtsmöglichkeit für Autos und Lkws, um die Einkäufe direkt aufladen zu können. Ein entsprechendes Scanner-System erspart bei der Bezahlung ein mehrfaches Auf- und Abladen - ein Plus für Gewerbetreibende we für Privatkunden. Doch das sind nicht die einzigen Neuerungen, die das neue BAUHAUS in Freimann an der Heidemannstraße bietet. Nach modernsten Standards ausgestattet, findet der Kunde hier auf 23.500 Quadratmetern Verkaufsfläche 15 Fachgeschäfte unter einem Dach. Neben einer reichen Bäderwelt, einem Eisenwarenshop, Werkzeugbereich und vielen Fachabteilungen mit insgesamt 120.000 Qualitätsprodukten mehr, fallen besonders die Gartenwelt und die Nautic-Abteilung auf. München ist mit seinen zahlreichen Seen im Umland ein Paradies für Wassersportler.