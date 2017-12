Sobald die Arbeiten am Bahnsteig 9/10 abgeschlossen sind, kommt Nummer 11 an die Reihe. Wer schon einmal mit einem Koffer aus dem Railjet gestiegen ist, weiß: Das südlichste Gleis in der Haupthalle ist teilweise noch zu tief. Dementsprechend wird es auf die 76 Standard-Zentimeter angehoben. Außerdem installiert die Bahn ein Dach zwischen der Gleishalle und dem Holzkirchner Flügelbahnhof (von dem im Übrigen gar keine Züge nach Holzkirchen fahren, der Name ist der Historie geschuldet).

Bauarbeiten bis Mai 2018

Bis Mai 2018 soll der Umbau vollständig abgeschlossen sein, am Hauptbahnhof geht’s dann baustellentechnisch erst richtig los. Im August beginnen schon die Arbeiten für die Sanierung der Haupthalle, ab 2019 geht voraussichtlich die Tunnelbohrung für die Zweite Stammstrecke los und dann sind da ja noch die neue Empfangshalle und das Hochhaus an der nördlichen Flanke.

Und wenn der Holzkirchner Flügelbahnhof neu gemacht wird, muss auch der Starnberger drankommen – die Sanierung der Gleise an der Nordseite soll ab 2012 oder 2022 beginnen. Da bleibt unweigerlich die Frage nach der Verbindung der Flügel: Der Bahn ist das Problem bekannt, das Projekt steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Oder eher in den Babysöckchen.

Großkontrollen am Hauptbahnhof: 126 Platzverweise und zehn Strafanzeigen im November!