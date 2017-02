Bauarbeiten bis 2020 McGraw-Kaserne: 400 neue Wohnungen für Beamte

Giesing - Ein frischer Wind weht zwischen dem etwas verwitterten Gebäude in Obergiesing, in dem einst die zur McGraw-Kaserne gehörende University of Maryland untergebracht war, und dem Staatlichen Bauamt direkt daneben – ein echter Wind, aber auch ein symbolischer: Bayerns Innen- und Bauminister Joachim Herrmann (CSU) und Finanzminister Markus Söder (CSU) verkünden hier das große Bauvorhaben für Beamte in München.