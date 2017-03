Neben Hummels steht Müller, der – na klar – an einem Cappuccino nippt und die Kaffeeschnute in die Kamera zeigt. Hummels verrät, dass er Müller nun "in ein paar Sachen herausfordern werde". Unter anderem: "Wer trinkt den schönsten und schnellsten Cappuccino, aber nicht nur."

Der Cappuccino-Kampf.

Auch Müller kommt in dem Video zu Wort. "Mats", sagt er, "ich werde dir zeigen, wie man am besten Cappuccino-Becher auf Essensboxen jongliert, und dann werden wir sehen, wer da das längere Näschen hat, ach ne, das steht ja schon vorher fest."

Beide lachen. In welchen Disziplinen sich die beiden Weltmeister messen werden, verraten sie noch nicht. "Kreativ wie wir sind, nennen wir das Ganze ThoMats", verrät Hummels nur. Fortsetzung folgt!