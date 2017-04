Bastelarbeiten in Sakhir Hamilton und Mercedes: Der Hitze-Test

Vor allem zu Rennbeginn, wenn die Autos mit vollen Tanks unterwegs sind, leiden die Gummis, erst recht, je weicher sie sind. Es war in Bahrain auch die Phase, in der die Silberpfeile ihre Siegchancen einbüßten. "Das müssen wir unbedingt verstehen", sagte Hamiltons Teamkollege und Pole-Mann Valtteri Bottas zu den Problemen.

Selbst wenn nach bisherigen Vorhersagen das nächste Rennen in anderthalb Wochen in Russland keine derartige Hitzeschlacht werden dürfte, kommen die Testfahrten im heißen Bahrain den Silberpfeilen gerade recht. "Wir haben ein bisschen was zu tun bei den Tests", sagte Hamilton, bevor er den Mercedes am Dienstag wieder steuerte: "Wir müssen das Auto verbessern und unser Wissen über die Reifen, damit wir im nächsten Rennen wieder in einer besseren Position sind."

Am Dienstag herrschten in Sakhir wieder Temperaturen über 30 Grad. Und es stehen noch genügend Grand Prix mit möglichem Hitze-Faktor wie Ungarn, Italien, Singapur, Malaysia, USA, Mexiko oder Abu Dhabi an. Vettel fuhr am Dienstag zum Auftakt des Zwei-Tage-Tests übrigens auch. Er testete gesondert schon mal die Reifen für 2018.

Am Mittwoch wird der WM-Spitzenreiter, der nach seinem Sieg in Bahrain sieben Punkte Vorsprung auf Hamilton hat, wieder mit den aktuellen Gummis auf die Strecke fahren.

