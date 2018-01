Allstar-Spiel der BBL Anti-Trump-Dunk krönt Spektakel

Sein Anti-Trump-Dunk sei als "Statement" zu verstehen, erklärte er am Samstagabend in Göttingen. Der Kniefall ist eine Reminiszenz an Sportler, die damit in den USA zunächst gegen Polizeigewalt protestierten – und dafür von Trump massiv angegangen werden. "Es sind schwere Zeiten voller Rassismus für uns", sagte Gamble. "In Europa teilt man die Menschen nicht in Schwarz und Weiß, hier ist man Amerikaner, Belgier, Deutscher. In den USA klassifiziert man die Menschen aber nach ihrer Hautfarbe, es gibt einen systematischen Rassismus."