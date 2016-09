Lesen Sie hier: FCBB-Youngster Schmitt nach Bremerhaven

Nach der Trennung hatte er von den Brooklyn Nets und den San Antonio Spurs Einladungen zum Probetraining erhalten, weshalb er mitten in der EM-Qualifikation von der deutschen Nationalmannschaft abreiste.

"Mich hat es sehr beschäftigt, das DBB-Team in einer Phase verlassen zu haben, die nicht optimal war. Aber ich musste mich in kürzester Zeit entscheiden, wie ich meine Zukunft gestalten soll", begründete er den Entschluss.

Dass er am Ende nicht in die USA flog, sondern in Istanbul anheuerte, werfe sicher Fragen auf. "Es spiegelt aber auch das harte Profigeschäft wider", sagte Pleiß.