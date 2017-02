Und Zirbes konnte. Nach acht Minuten wurde der Nationalspieler eingewechselt, 30 Sekunden später erzielte er seine ersten Punkte - zwei Freiwürfe zum Zwischenstand von 17:8. Es sollten allerdings auch die einzigen des wuchtigen Centers (2,07 Meter, 115 Kilo) bleiben, dem sonst noch drei Rebounds gelangen.

"Meinem Fuß geht es stetig besser", hatte Zirbes zuletzt bei basketball.de gesagt, "die Verletzung ist zwar nicht schlimm, hat mich aber doch so beeinträchtigt, dass ich bisher nicht spielen konnte". Nun versuche er, sich in die Mannschaft einzugliedern. "Ich bin nicht hierher gekommen, um jedem mein Spiel auf die Nase zu drücken. Ich versuche das zu leisten, was gerade benötigt wird."

Lesen Sie hier: Dahlmeier stürmt zum nächsten WM-Gold

Besonders stark ist derzeit die Defensive des FCBB. Gerade einmal 25 Punkte der Göttinger ließen die Münchner, bei denen Vladimir Lucic 16 Punkte erzielte, bis zur Halbzeit zu und sorgten damit beim Stand von 46:25 bereits für klare Verhältnisse.

Im letzten Viertel (17:29) ließen die Bayern, auch bedingt durch einige Wechsel, zwar deutlich nach, was Trainer Sasa Djordjevic ärgerte ("So dürfen wir eine Partie nicht beenden"), die Generalprobe fürs Top Four war aber dennoch geglückt.