Basketball-Eurocup Schwere Vorrundengruppe für FC Bayern

Barcelona/München - Die Basketballer des FC Bayern bekommen es in der neuen Saison des Eurocups mit schweren Vorrundengegner zu tun. Der Bundesligist trifft im zweithöchsten kontinentalen Clubwettbewerb auf den einstigen Titelträger Galatasaray Istanbul, Israels Meister Hapoel Jerusalem und das italienische Topteam Reggio Emilia. Die Gruppe B komplettieren Panevezys aus Litauen und der montenegrinische Serienmeister Podgorica, wie die Auslosung am Donnerstag in Barcelona ergab. Bayern war in den vergangenen zwei Eurocup-Jahren jeweils im Viertelfinale ausgeschieden. Neben den Münchnern sind aus der Bundesliga noch Ulm und Berlin am Start.