Basketball Bundesliga Brose Bamberg feiert Meister-Party: "Main-Donau-Kanal trinken"

Bamberg - Mit der Routine eines Seriensiegers feierte Brose Bamberg seine neunte Basketball-Meisterschaft. Nach einer Party mit den eigenen Fans auf dem Maxplatz in der Innenstadt zog der Dauerchampion noch in eine Kneipe weiter. Von Fragen zu seiner Zukunft in Bamberg hatte Coach Andrea Trinchieri, von mehreren Bierduschen durchnässt, schon in der Halle nichts wissen wollen. Stattdessen stand für den Italiener nach der siebten Meisterschaft der Oberfranken in acht Jahren einzig der Moment im Mittelpunkt.