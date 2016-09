Der exzentrische Meisterspion Malcolm Frazer (Benjamin Whitrow) plant das alljährliche Kricketturnier und ist froh, als sein Ex-Kollege Larkin, den er eigentlich nicht ausstehen kann, bei ihm einquartiert wird. Denn Larkin ist immer noch gut genug in Form, um das Turnier für Frazers Mannschaft zu entscheiden. Doch in der Nacht nach dem Sieg wird Larkin ermordet, das Gesicht augenscheinlich von einer riesigen Tierklaue zerfleischt. Höhere Stellen entziehen Barnaby (John Nettles) den Fall, bitten ihn aber nach zwei weiteren Morden mit denselben Merkmalen reumütig zurück an die Arbeit.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Fauch - Du sollst nicht töten

Polizeipfarrerin Lena Fauch (Veronica Ferres) kümmert sich nach einem Supermarkt-Überfall um die Opfer. Ein Polizist wurde erschossen. Seine Kollegin Susi Massmann (Natalia Belitski) hat den Täter nicht unschädlich gemacht. Warum? Polizeikollegen werfen der verzweifelten Susi Massmann eine Schießhemmung vor. Ist sie für den Polizeidienst nicht hart genug und hat deshalb versagt? Während die junge Frau gemobbt wird, gerät Lena auf dem Kommissariat zwischen alle Fronten. Den finalen Rettungsschuss betrachtet die Polizeipfarrerin als Gewissensfrage. Lena steht zu ihrer Meinung und zieht sich dafür den Hass der Kollegen zu.

20:15 Uhr, rbb, Tatort: Nahkampf

Ein Mann in Zivil klettert mitten in der Nacht über den Zaun einer Kaserne. Er wird entdeckt, ein Warnschuss wird abgegeben, dann nimmt der Wachhabende sein Ziel ins Visier und erschießt einen jungen Leutnant, der heimlich auf dem Weg nach draußen war. Hauptkommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) ermittelt. Sie glaubt nicht an einen Unfall. Zu glatt und zu schnell ist alles geschehen. Und Lena entdeckt den tödlichen Plan hinter den Zufällen: eine atemberaubende Inszenierung, die den Leutnant das Leben kostete.

21:45 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Sag Ja und stirb!

Barnaby (John Nettles) muss mehrere Fälle aufklären, die scheinbar in Zusammenhang mit Professor George Jeffers (David Haig) bahnbrechender Erfindung, der Kernellogik, stehen. Zuerst wird Emily Harte ermordet. War es eine Eifersuchtstat von Jeffers' Ehefrau, weil sich Emily und George so gut verstanden? Aber wie passt dazu der Mord an dem Automechaniker Daniel Snape? In dessen Werkstatt findet Barnaby die entscheidende Spur.