Kann nur die Bearbeitungsgebühren zurückgefordert werden?

Ähnlich wie bei den Verbraucherkrediten kann auch eine Firma nicht nur die Bearbeitungsgebühr zurückfordern, sondern auch eine Nutzungsentschädigung. Das hat den Hintergrund, dass der Kreditnehmer, anders als die Bank, nicht mit dem Geld wirtschaften konnte. Über die Höhe dieser Nutzungsentschädigung kann im Moment jedoch nur spekuliert werden. Zukünftige Fälle werden Klarheit bringen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Gesamtbetrag inklusive Zinsen zu verlangen.

Die deutschen Banken vergeben jedes Jahr Milliardenkredite. Sowohl an Privatleute als auch an Geschäftsleute. Quelle: Eigene Darstellung

Wie kann man die Bearbeitungsgebühren zurückfordern?

Prüfen Sie zunächst nach, ob in Ihrem Kreditvertrag entsprechende Klauseln vorhanden sind. Ist dies der Fall, haben Sie eine Grundlage, diese Gebühren zurückzufordern. Beachten Sie hierbei die Verjährungsfrist von 3 Jahren. Anschließend sollten Sie die Bank schriftlich auffordern, das zu viel verlangte Geld zurück zu erstatten. Sollte die Bank darauf nicht reagieren, hilft ein Weg zum Anwalt.

Worauf sollte man in Zukunft bei einem Kredit achten?

Kredite werden immer in Anspruch genommen. Und immer mehr davon werden online abgeschlossen. In Zeiten niedriger Zinsen, ist die Verlockung natürlich groß. Umso wichtiger ist es, dass genau hingesehen wird. Nach den vorliegenden Urteilen ist es unter anderem am wichtigsten, das Angebot zunächst auf die Bearbeitungsgebühr-Klauseln zu prüfen. Sind sie vorhanden, sollten Sie die Finger von diesem Anbieter lassen. Folgende Punkte sind zu beachten:

• Sollzins und Effektivzins sind nicht dasselbe. Der Sollzins enthält nur den reinen Zins des Kredites. Im Effektivzinssatz sind jedoch auch die Nebenkosten enthalten. Er zeigt also die tatsächlichen Kosten des Kredits.

• Einige Banken versuchen, Ihnen weitere Angebote aufzuschwatzen. Eine Kreditratenversicherung zum Beispiel. Diese Angebote müssen Sie natürlich nicht annehmen. Sollte der Bankmitarbeiter sogar verlangen, dass ein weiteres Angebot wahrgenommen werden muss, weil sonst der eigentliche Kredit nicht zustande kommen würde, ist dies nicht rechtens. Dabei würde es sich um ein so genanntes Kopplungsgeschäft handeln. Und das ist verboten.

• Viele Menschen neigen dazu, den Kredit etwas höher zu wählen, als eigentlich nötig. Das jedoch verlängert die Rückzahlungszeit und auch die Raten. Auch wenn die Bank niedrige Raten anbietet: Das verlängert die Tilgungszeit, die Zinsen sind höher. Dadurch ist der Kredit letztendlich teurer. Achten Sie also darauf, dass der Kredit für Sie möglichst günstig ist.

Kredit nur bei seriösen Banken

Wer sich für einen Kredit entscheidet, sollte einen seriösen Anbieter wählen. Erster Anlaufpunkt ist dabei die Hausbank. Oft hat diese jedoch teurere Konditionen als eine Online-Bank. Das liegt unter anderem daran, dass dort ein persönlicher Berater zur Verfügung steht. Bei Online-Banken gibt es in der Regel nur eine Hotline, die bei Fragen und Problemen zur Verfügung steht. Einen direkten Ansprechpartner haben Sie dort nicht. Allerdings sind bei diesen Banken die Konditionen wesentlich günstiger. Ein weiterer Vorteil: Alle Geschäfte können bequem von zuhause aus erledigt werden.

Sicherheiten beim Ratenkredit

In der Regel verlangt die Bank Sicherheiten von Ihnen, bevor sie Ihnen einen Kredit gewährt. Eine Bonitätsprüfung ist der erste Schritt, den die Bank veranlassen wird. Dabei stellt das Kreditinstitut fest, ob Sie in der Lage sind, die monatlichen Raten zu bedienen. Seriöse Anbieter rechnen dabei auch die Lebenshaltungskosten mit ein. Sind diese nicht in ausreichendem Maße abgedeckt, wird ein guter Anbieter den Kredit verweigern.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit einer Bürgschaft. Wenn von vornherein feststeht, dass das Risiko groß ist, dass Sie den Kredit nicht ausreichend tilgen können, schlagen manche Banken diese Vorgehensweise vor. Dabei garantiert ein Dritter, dass er für Ihre Verbindlichkeiten einspringt, wenn Sie nicht mehr dazu in der Lage sind.

Ist eine Restschuldversicherung sinnvoll?

Ganz klar: Diese Versicherung kann der eigenen Absicherung dienen. Sie tritt in Kraft, wenn durch Tod oder Krankheit der Kredit nicht mehr bedient werden kann. Der Beitrag ist in der Regel in den monatlichen Raten enthalten. Sollte eine solche Versicherung einspringen müssen, wird der Kredit entweder sofort getilgt oder die Ratenzahlung wird vom Versicherer normal fortgeführt.