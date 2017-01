Mieten in keinem Verhältnis zur Kaufkraft : Münchner sind Top-Verdiener - viele haben nichts davon

Doch ein Kriterium zieht den Unmut vieler Bands auf sich: Die Bewerber müssen ein staatlich anerkanntes Abschlusszeugnis in Musik vorweisen. Die Beauftragte für Musik und Musiktheater des Kulturreferats, Heike, Lies, begründete das Auswahlkriterium in der Süddeutschen Zeitung damit, dass viele Studentenbands in den Räumen der Universität die Möglichkeit zum Proben hätten.

Container für Hobbymusiker

Für Hobbymusiker wolle das Kulturreferat zwölf schalldichte Container unter anderem nahe des Feierwerks und an der Donnersbergerbrücke bauen. Andere Proberäume an der Landsberger Straße würden allerdings schließen, wie Klaus Martens von der Fachstelle Pop der Stadt München bei mucbook.de bestätigten. Er plädiert: "Angesichts der prekären Lage für Münchner Musiker sehen wir eher die Notwendigkeit, in einen weitere Ausbau/Umbau von Räumlichkeiten zu investieren, als Mietzuschüsse zu zahlen."

Obwohl nur professionelle Musiker die neue finanzielle Unterstützung in Anspruch nehmen dürfen, geht das Kulturreferat davon aus, dass die bereitgestellten 55.000 Euro nicht ausreichen würden, um den Bedarf zu decken.

Aus diesem Grund trifft eine vom Stadtrat einberufene Jury zunächst eine "Vorauswahl nach künstlerischen Qualitätskriterien", wie es in der offiziellen Mitteilung der Stadt heißt. Der Kulturausschuss des Stadtrats legt sich dann endgültig fest. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 17. Februar.