In München liegt der Quadratmeter-Preis für Mietwohnungen bei 15 Euro und mehr – in Oberfranken breiten sich Leerstand und Ödnis aus. In der Hauptstadt müssen Kinder im Schnitt 600 Meter bis zur Grundschule laufen – in Unterfranken ist der Weg manchmal 2,5 Kilometer lang. In München haben bis zu 95 Prozent der Haushalte einen Breitband-Anschluss, im Allgäu liegt der Anteil in einigen Gemeinden bei weniger als zehn Prozent. Gerecht ist das nicht.